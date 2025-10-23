Роскомнадзор заблокировал 258 VPN‑сервисов

Роскомнадзор с начала 2025 года заблокировал в России 258 VPN-сервисов, сообщил руководитель лаборатории «Главного радиочастотного центра» Владислав Смирнов.

Соответствующие данные Смирнов обнародовал в презентации, которую представил на форуме «Спектр-2025», передает ТАСС. Он отметил, что это на 31% больше прошлогоднего результата — в 2024 году было заблокировано 197 VPN-сервисов.

Чтобы противодействовать угрозам устойчивости, безопасности и целостности Рунета, ведомство также заблокировало более 1,2 миллиона сетевых ресурсов, 119 тысяч фишинговых сайтов, 252 почтовых сервиса, 173 приложения, 410 центров распространения вредоносного ПО.

Использование VPN само по себе в России не запрещено, однако с 1 сентября 2025 года были введены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN.