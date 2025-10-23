НАВЕРХ
Регистр беременных женщин запустят в России

РИА Новости
Беременность
Фото: saralunaa / CC BY 2.0

Регистр с данными беременных женщин запустят в России с 1 марта 2026 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — цитирует Голикову РИА Новости.

Регистр автоматически собирает ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дату последнего визита, госпитализации, обращения в скорую.

Он также призван помочь врачам заранее выявлять риски, быстрее принимать решения и системно вести пациенток в женских консультациях и центрах женского здоровья.

Минздрав уточнил показания к прерыванию беременности
