Регистр беременных женщин запустят в России

Регистр с данными беременных женщин запустят в России с 1 марта 2026 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — цитирует Голикову РИА Новости.

Регистр автоматически собирает ключевые данные по каждой пациентке: срок и триместр, дату последнего визита, госпитализации, обращения в скорую.

Он также призван помочь врачам заранее выявлять риски, быстрее принимать решения и системно вести пациенток в женских консультациях и центрах женского здоровья.