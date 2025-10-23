Windows 11 лишилась быстрого просмотра файлов

Операционная система Windows 11 лишилась функции быстрого просмотра файлов из интернета. Изменения произошли после октябрьского обновления безопасности (KB5066835 и KB5066793).

Функция предварительного просмотра позволяет ознакомиться с содержимом файлов через встроенный «Проводник» (File Explorer), не открывая их. Патчи блокируют такую возможность, пишет издание Neowin.

При попытке открыть такой файл появляется предупреждение «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может нанести вред вашему компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, из которого он был получен, откройте его, чтобы просмотреть его содержимое».

Кроме этого, скачанные из сети документы теперь имеют пометку, что они загружены из интернета (Mark of the Web). Ее можно удалить, нажав по файлу правой кнопкой мыши, выбрав «Свойства», затем — «Разблокировать».

Эксперты отмечают, что изменения призваны защитить пользователей от потенциальных атак с применением зараженных файлов.