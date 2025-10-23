НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина обменялись телами погибших

Источник:
РБК
139 1
Передача тел погибших военнослужащих
Передача тел погибших военнослужащих
Фото: © t.me/vr_medinskiy

Украинская сторона получила от России тысячу тел погибших военнослужащих, сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. В ближайшее время начнется их идентификация.

Россия получила от Украины останки 31 военного, уточнил в комментарии РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 18 сентября. Тогда Киев также получил тысячу тел, а Россия — 24. 17 июля Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.

Кроме этого, минувшим летом между Россией и Украиной также начались бессрочные санитарные обмены тяжелораненых военнослужащих.

Еще по теме
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Командующий ВСУ признал плохую ситуацию на фронте
Нейрохирург Минобороны рассказал о новых типах травм на СВО
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Как продлить поддержку Windows 10
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
21
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
20
Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
18
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России