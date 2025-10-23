Россия и Украина обменялись телами погибших

Украинская сторона получила от России тысячу тел погибших военнослужащих, сообщил Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. В ближайшее время начнется их идентификация.

Россия получила от Украины останки 31 военного, уточнил в комментарии РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 18 сентября. Тогда Киев также получил тысячу тел, а Россия — 24. 17 июля Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.

Кроме этого, минувшим летом между Россией и Украиной также начались бессрочные санитарные обмены тяжелораненых военнослужащих.