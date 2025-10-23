Госдолг США установил антирекорд

Объем государственного долга США впервые в истории превысил 38 триллионов долларов, следует из данных на сайте US Debt Clock.org. За прошлый год он вырос примерно на 2,18 триллионов долларов.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. Такими кредиторами могут выступать другие государства, иностранные инвесторы и обычные граждане.

Соединенные Штаты берут средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который сохраняется уже более 20 лет. Нехватка денег восполняется за счет выпуска государственных облигаций, которые затем продаются на рынке ценных бумаг.

Ранее американский Минфин прогнозировал, что отметки в 38 триллионов госдолг достигнет примерно в феврале 2026 года, однако это произошло раньше на фоне приостановки работы федерального правительства.

Согласно прогнозу американских властей, общий государственный долг США к 2034 году составит более 50 триллионов. В течение следующих десяти лет процентные платежи по госдолгу вырастут до 14 триллионов долларов.