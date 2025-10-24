Прямые рейсы между Россией и Малайзией запустят в 2025 году

Прямое авиасообщение с Малайзией планируется организовать в 2025 году. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщил замглавы Минтранса России Владимир Потешкин.

«В этом году планируется запуск рейсов и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры», — цитирует слова Потешкина ТАСС.

По словам замминистра, Минтранс и Росавиация постоянно работают с авиавластями нескольких иностранных государств, особенно продуктивны контакты с государствами Юго-Восточной Азии.

Потешкин добавил, что авиакомпании Китая, Вьетнама и КНДР наращивают объемы перевозок в города Дальнего Востока.

Рост перевозок по международным направлениям с дальневосточной территории в 2024 году составил 90%. С января по август 2025 года зарубежный пассажиропоток вырос еще на треть.