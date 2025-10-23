НАВЕРХ
Контрразведка США испугалась красивых россиянок

Источник:
The Times
Свадьба
Фото: D.Boyarrin / CC BY 2.0

Контрразведка США заподозрила привлекательных россиянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем завладеть технологическими секретами.

«Россия отправляет привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — пишет газета The Times со ссылкой на источники из контрразведки.

Автор материала утверждает, что такие женщины не всегда являются профессиональными шпионами. Часто это обычные граждане, которые по своей инициативе или по поручению спецслужб помогают в сборе информации.

Например, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон рассказал изданию, что сам стал объектом таких попыток. По его словам, в последние месяцы получил множество запросов от молодых женщин через соцсети.

Отмечается, что кроме России такую тактику в настоящее время также использует Китай. Однако при этом издание не приводит ни одного конкретного примера разоблачения «красивых шпионок».

