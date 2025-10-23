Добывать платину из отходов научились красноярские ученые

Красноярские ученые решили одну из проблем металлургии, они научились извлекать из промышленных отходов сверхстойкие металлы платиновой группы, рассказал руководитель проекта Олег Белоусов.

Химики разработали эффективную и безопасную технологию, в которой вместо ядовитого хлора или азотной кислоты используется автоклавное растворение в соляной кислоте. Она позволяет извлекать, в том числе, родий и иридий из концентратов благородных металлов, отработанных автомобильных катализаторов, электронного лома.

«Разработанная технология решает сразу несколько критических задач: сокращает потери драгоценных металлов, устраняет необходимость утилизации вредных газов и позволяет вовлекать в хозяйственный оборот ценные вторичные ресурсы, снижая зависимость от добычи нового сырья», — цитируют «Известия» Белоусова.

Он отметил, что промышленность получила безопасный инструмент для замкнутого цикла, что особенно актуально на фоне растущего спроса на редкие металлы платиновой группы во всем мире.