НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стартует на HBO

Источник:
Sibnet.ru
241 0
постер сериала
Фото: © HBO

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» по мотивам культового романа Стивена Кинга стартует на американском кабельном канале HBO. Приквел фильмов 2017 и 2019 годов по большей части получил хвалебные отзывы критиков.

Действие сериала развернется в 1962 году – за 27 лет до описанных в оригинальном романе событий. Зрителям расскажут историю происхождения Пеннивайза – монстра, питающегося детскими страхами. К этой роли вернется Билл Скарсгард. Вместе с ним из полнометражного «Оно» в сериал перекочевал и режиссер Энди Мускетти.

Сериал получил 79% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Рецензии критиков, посмотревших пять из девяти эпизодов, оказались зачастую полярными, но, в основном, положительными

Приквел хвалят в том числе за темы, которые он исследует: обыденность зла, насилие, ставшее нормой, травля инакомыслящих и расовая дискриминация. В результате события и персонажи середины XX века находят немало параллелей с сегодняшним днем.

«"Оно: Добро пожаловать в Дерри" — достойный приквел, который не только подробно рассказывает о появлении Пеннивайза, но и смотрит на общество с другой стороны, демонстрируя, насколько ужасающими мы можем быть, будучи людьми», — пишет издание Variety.

Перезапуск сериала «Побег» официально одобрен

Новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям. Российские пользователи неофициальных видеосервисов будут получать серии с русской озвучкой в начале недели.

Еще по теме
Netflix покажет финал «Очень странных дел» в кинотеатрах
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
Мультсериалы, которые стоит посмотреть взрослым
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Топ комментариев

paramedic

Это не вопрос островов.Кто владеет Курилами, тому принадлежит Охотское море.Пока япы с такими претензиями,...

physx

Вот именно, так кто начал то, почему об этом умалчиваешь?

scorpion2777

У нас нет проблем с территориями, а договор можете забить себе, туда откуда солнце невидно.

oriom

Ещё одна страница в "Сборник обещаний путина 2000-2025" том 25