Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стартует на HBO

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» по мотивам культового романа Стивена Кинга стартует на американском кабельном канале HBO. Приквел фильмов 2017 и 2019 годов по большей части получил хвалебные отзывы критиков.

Действие сериала развернется в 1962 году – за 27 лет до описанных в оригинальном романе событий. Зрителям расскажут историю происхождения Пеннивайза – монстра, питающегося детскими страхами. К этой роли вернется Билл Скарсгард. Вместе с ним из полнометражного «Оно» в сериал перекочевал и режиссер Энди Мускетти.

Сериал получил 79% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Рецензии критиков, посмотревших пять из девяти эпизодов, оказались зачастую полярными, но, в основном, положительными

Приквел хвалят в том числе за темы, которые он исследует: обыденность зла, насилие, ставшее нормой, травля инакомыслящих и расовая дискриминация. В результате события и персонажи середины XX века находят немало параллелей с сегодняшним днем.

«"Оно: Добро пожаловать в Дерри" — достойный приквел, который не только подробно рассказывает о появлении Пеннивайза, но и смотрит на общество с другой стороны, демонстрируя, насколько ужасающими мы можем быть, будучи людьми», — пишет издание Variety.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям. Российские пользователи неофициальных видеосервисов будут получать серии с русской озвучкой в начале недели.