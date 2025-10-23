Возрожденная Volga в виде Geely Atlas попала на видео

Автомобиль с шильдиком Volga показали на видео, при этом на бампере машины есть надпись Geely Design, а в самой модели узнали кроссовер Geely Atlas. «Волгу» уже пытались возродить на базе другой китайской марки.

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Автомания», кроссовер Geely Atlas стоит на автовозе. У машины есть эмблема Volga на решетке и на дисках. Но на бампере осталась Geely Design.

«Подлинность ролика не подтверждаем, ситуацию не комментируем», — заявила пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» (автор проекта новой Volga) Autonews.ru.

Модельный ряд возрожденных автомобилей Volga представили премьеру Михаилу Мишустину весной 2024 года. «Волгами» С40, К30 и К40 должны были обернуться китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z, соответственно.

На ГАЗе обещали до конца 2024 запустить сборку этих автомобилей, а в 2025 году начать их серийный выпуск. В мае «Производство легковых автомобилей» сообщало, что работа над проектом продолжается, но конкретику не озвучила.

Новые автомобили Volga будут созданы на базе Geely, писал в сентябре Телеграм-канал «Русский автомобиль etc». Тогда представители китайской компании назвали эту информацию слухами, а в АО «Производство легковых автомобилей» отказались ее комментировать.