Как ЦБ изменит ключевую ставку 24 октября

Источник:
РБК
Банк России в пятницу, 24 октября примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов считают, что ЦБ возьмет паузу в снижении ставки и оставит ее на прежнем уровне.

Цикл снижения ключевой ставки начался в июне, когда впервые за три года ЦБ принял решение о ее снижении с 21 до 20% годовых, и продолжился на заседании 25 июля, когда ставка была снижена до 18%. 12 сентября ключевая ставка стала меньше еще на один процентный пункт — до 17%.

Большинство экспертов, опрошенных «РБК», ожидают, что на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на прежнем уровне.

Из доступной на текущий момент информации следует, что Банк России, скорее, сохранит ключевую ставку на уровне 17%, объяснил прогноз руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Но есть и альтернативные мнения, предполагающие очередное снижение ставки. 

В пользу такого прогноза выступают снизившиеся инфляционные ожидания населения, считает главный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

В любом случае заседание 24 октября станет опорным, на нем ЦБ уточнит прогноз по среднему значению ключевой ставки и инфляции на текущий и на следующий годы, отмечают эксперты.

