Взрыв на заводе в городе Копейске Челябинской области унес жизни десяти человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер, отметив, что об атаке беспилотников «речь не идет».

О взрыве на одном из предприятий города Копейска, Текслер написал ночью в четверг, 23 октября в своем телеграм-канале. К настоящему времени пожар ликвидирован.

«Подтверждена гибель десяти человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое», — уточнил губернатор.

Текслер подчеркнул, что «об атаке БПЛА речь не идет».

Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что ЧП случилось на заводе «Пластмасс».

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности).