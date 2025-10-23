НАВЕРХ
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
День народного единства в 2025 году принес особый график рабочих и выходных дней. Сначала придется потрудиться, а потом ждет отдых дольше обычного.

День народного единства ежегодно отмечают 4 ноября. В 2025 году он выпадает на вторник. Минтруд решил, что лучше поменять этот день местами с субботой, 1 ноября.

Поэтому работающих ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября включительно. Затем будут три дня выходных: с воскресенья, 2 ноября, до вторника, 4 ноября.

Праздники и выходные дни в ноябре 2025 года

Это расписание касается тех, кто работает по стандартному графику пятидневной недели — с рабочими днями в будни и выходными в субботу и воскресенье.

В День народного единства 4 ноября в России отмечают победу над поляками, захватившими Москву в 1612 году. Название праздника объясняется тем, что народное ополчение стало ярким примером того, как способны объединяться россияне для общей цели.

Более половины населения страны (58%) считают, что в России есть народное единство. У 35% противоположное мнение. Такие данные приводил ВЦИОМ в 2023 году.

Жизнь #Общество #Рынок труда
