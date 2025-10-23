НАВЕРХ
Растение с самым отвратительным запахом украли в Германии

Источник:
Der Spiegel
Аморфофаллус титанический, растение с запахом падали
Аморфофаллус титанический
Фото: Olaf / CC0

Неизвестные украли редкий клубень аморфофаллуса титанического по кличке Давид из ботанического сада «Ромбергпарк» в Дортмунде. 

Клубень весом порядка 20–30 килограммов пропал при невыясненных обстоятельствах, неизвестные выкопали его из кадки. Руководство сада обратилось в полицию, сообщил Der Spiegel, со ссылкой на представителей ботсада. 

«Во время проверки садоводы обнаружили, что клубень исчез», — заявили они. Сотрудники ботсада добавили, что кража является тяжелым ударом, ведь многие жители Дортмунда ждали следующего цветения растения.

Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки

Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) известен тем, что образует одно из самых крупных соцветий в мире, которое издает резкий запах падали для привлечения насекомых-опылителей. Растение цветет два дня и раз в несколько лет, посмотреть на цветение собираются тысячи посетителей.

ЧП #Происшествия #Интересно
