Растение с самым отвратительным запахом украли в Германии

Неизвестные украли редкий клубень аморфофаллуса титанического по кличке Давид из ботанического сада «Ромбергпарк» в Дортмунде.

Клубень весом порядка 20–30 килограммов пропал при невыясненных обстоятельствах, неизвестные выкопали его из кадки. Руководство сада обратилось в полицию, сообщил Der Spiegel, со ссылкой на представителей ботсада.

«Во время проверки садоводы обнаружили, что клубень исчез», — заявили они. Сотрудники ботсада добавили, что кража является тяжелым ударом, ведь многие жители Дортмунда ждали следующего цветения растения.

Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) известен тем, что образует одно из самых крупных соцветий в мире, которое издает резкий запах падали для привлечения насекомых-опылителей. Растение цветет два дня и раз в несколько лет, посмотреть на цветение собираются тысячи посетителей.