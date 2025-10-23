НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

КНДР испытала гиперзвуковое вооружение

Источник:
ЦТАК
142 1

Испытания гиперзвукового оружия провели в Северной Корее, два летательных аппарата атаковали цель на территории страны, сообщило Главное управление ракетостроения страны.

Два гиперзвуковых летательных аппарата были запущены из Пхеньяна в северо-восточном направлении. Они «нанесли сильный удар» по цели в провинции Северный Хамген, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на военных.

Ким Чен Ын потрогал Shaman’а

Наблюдавший за пусками секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон назвал новое вооружение наглядным свидетельством непрерывного обновления оборонного технического потенциала КНДР.



Еще по теме
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
Зачем нужны самолеты Судного дня
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
Как Китай испытал первую атомную бомбу
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп отменил встречу с Путиным
Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС
Путин удостоил Михалкова высшей награды России
Симоньян тянула до последнего с химиотерапией
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
21
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС
16
Лавров заявил, что Россия не изменила позицию по Украине