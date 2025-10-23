КНДР испытала гиперзвуковое вооружение

Испытания гиперзвукового оружия провели в Северной Корее, два летательных аппарата атаковали цель на территории страны, сообщило Главное управление ракетостроения страны.

Два гиперзвуковых летательных аппарата были запущены из Пхеньяна в северо-восточном направлении. Они «нанесли сильный удар» по цели в провинции Северный Хамген, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на военных.

Ким Чен Ын потрогал Shaman’а

Наблюдавший за пусками секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон назвал новое вооружение наглядным свидетельством непрерывного обновления оборонного технического потенциала КНДР.







