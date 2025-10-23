КНДР испытала гиперзвуковое вооружение

Испытания гиперзвукового оружия провели в Северной Корее, два летательных аппарата атаковали цель на территории страны, сообщило Главное управление ракетостроения страны.
Два гиперзвуковых летательных аппарата были запущены из Пхеньяна в северо-восточном направлении. Они «нанесли сильный удар» по цели в провинции Северный Хамген, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на военных.
Наблюдавший за пусками секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон назвал новое вооружение наглядным свидетельством непрерывного обновления оборонного технического потенциала КНДР.