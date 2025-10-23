Девять человек погибли при взрыве на заводе в Копейске

Взрыв произошел на заводе в Копейске, погибли не менее девяти человек, еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Взрыв на заводе произошел около полуночи, взрывной волной выбило окна в соседних домах. На месте происшествия начался пожар, Текслер сообщил о втором взрыве в очаге возгорания. По предварительным данным, версия прилета БПЛА не подтверждается, отметил он.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», — написал Текслер в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, затем спасатели приступят к разбору завалов.

По данным телеграм-канала «112», взрыв произошел на заводе «Пластмасс», предварительной причиной называется нарушение техники безопасности. Издание «Курса дела», пишет, что «взрыв мог произойти на копейском заводе «Пластмасс», который, помимо прочего, занимается утилизацией просроченных снарядов и боеприпасов».