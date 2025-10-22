НАВЕРХ
Windows 11 получила экстренное обновление

Microsoft выпустила срочное обновление KB5070773 для Windows 11, которое исправляет ошибку среды восстановления WinRE, сообщается в официальном блоге компании.

Ошибка стала наблюдаться после выхода регулярного патча KB5066835. После его установки USB-устройства, такие как клавиатура и мышь, переставали работать в среде восстановления Windows. В самой операционной системе USB-клавиатура и мышь продолжали нормально работать.

WinRE предоставляет различные ключевые функции восстановления операционной системы, такие как устранение неполадок, сброс, восстановление при загрузке, командная строка и другие. Баг сделал ее практически неработоспособной.

Экстренный апдейт загружается и устанавливается автоматически, однако при необходимости его можно скачать вручную на сайте каталога Центра обновления Microsoft.

Тема: Человек и компьютер
