Водительские права в России перестанут продлевать автоматически

ТАСС
Автоматическое продление водительских удостоверений перестанет действовать с 1 января 2026 года, напомнил преподаватель Московского государственного юридического университета Тургунбой Зокиров.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — предупредил эксперт в интервью ТАСС.

Граждане, которые уже единожды воспользовались автоматическим продлением, должны будут самостоятельно отслеживать сроки действия водительских прав, чтобы вовремя продлить и не нарушить закон, подчеркнул Зокиров.

Автоматическое продление на три года срока действия водительских прав было объявлено в апреле 2022 года. Аналогичные решения принимались в 2024 и 2025 годах, чтобы снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.

Авто #Автоправо
