#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Источник:
Sibnet.ru
170 1

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие, сообщила пресс-служба Кремля.

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования, сказано в сообщении.

Лесное чудовище: как «Тополь» сохранил ядерный престиж России

Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной. На тренировке был отработан порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия, уточнили в Минобороны России. 



Политика #Мир #Военная политика
Обсуждение (1)
pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...