Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие, сообщила пресс-служба Кремля.

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования, сказано в сообщении.

Управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной. На тренировке был отработан порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия, уточнили в Минобороны России.