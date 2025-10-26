НАВЕРХ
Психологи нашли у трудного детства неожиданную пользу

«Газета.ру»
Депрессия
Фото: © Freepik.com

Люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями в детстве, воспринимают стрессовые ситуации менее драматично, к такому выводу пришли психологи из Университета Северной Каролины.

Команда ученых под руководством Элли Коул провела эксперимент, в котором приняли участие 237 студентов с разным жизненным опытом. Они оценили 42 коротких сценария жизненных трудностей — от неудач в учебе до болезни или потери близких — и рассказали, насколько тяжело им было бы пережить подобную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМодная депрессия, кто болен на самом деле?

Люди с тяжелыми депрессивными симптомами оценивали все ситуации как более негативные. Чем выше была тяжесть события, тем сильнее они реагировали. Это говорит о повышенной чувствительности к стрессу, которая может способствовать сохранению депрессии, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Cognition and Emotion.

Те, кто пережил трудности в детстве, напротив, оценивали даже серьезные ситуации спокойнее. Ученые связывают это с эффектом прививки — когда ранние испытания закаляют психику и снижают восприимчивость к стрессу.

