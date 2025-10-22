НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочный взрыв на Солнце попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
305 0

Загадочный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые в ночь на 22 октября, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем телеграм-канале.

Сначала специалисты зафиксировали два средних выброса плазмы в северном направлении. Затем произошел мощнейший взрыв, который удалось снять из космоса. Видео сделано со стороны Земли, при этом плазма летит в обратную от планеты сторону.

«Ни одного космического аппарата с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы. Точно узнать, что там случилось, нельзя и никогда не удастся», — отмечается в сообщении.

Черный круг и полоса на видео — это области, которые коронограф не может видеть из-за особенностей конструкции. Для понимания масштаба события — маленький кружок в центре имеет диаметр 1,5 миллиона километров, тогда как размер Земли — менее 13 тысяч километров.

Тема: Человек и космос
Россияне увидят самую яркую комету года
Наступает самая яркая ночь звездопада Ориониды
Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры
Кометы сгорели в атмосфере Солнца. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...