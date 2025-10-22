Загадочный взрыв на Солнце попал на видео

Загадочный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые в ночь на 22 октября, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем телеграм-канале.

Сначала специалисты зафиксировали два средних выброса плазмы в северном направлении. Затем произошел мощнейший взрыв, который удалось снять из космоса. Видео сделано со стороны Земли, при этом плазма летит в обратную от планеты сторону.

<br>

«Ни одного космического аппарата с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы. Точно узнать, что там случилось, нельзя и никогда не удастся», — отмечается в сообщении.

Черный круг и полоса на видео — это области, которые коронограф не может видеть из-за особенностей конструкции. Для понимания масштаба события — маленький кружок в центре имеет диаметр 1,5 миллиона километров, тогда как размер Земли — менее 13 тысяч километров.