Эксперт предостерегла от хранения крупных сумм на карте

Хранение больших сумм на банковской карте может обернуться негативными последствиями, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Прежде всего велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — объясняли Валишвили в интервью «Прайм».

Риск потерять все сбережения увеличится при потере карты, а также в случае, если ее данные скомпрометируют. Эксперт рекомендует хранить свободные денежные средства на накопительном счете, так можно получить дополнительный доход и быстро перевести деньги на карту.

Что такое счет с процентом на ежедневный остаток

Финансист советует оставлять на карте сумму нужную для оплаты текущих потребностей на несколько дней, а пополнять карту по необходимости с накопительного счета.