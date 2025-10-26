НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предостерегла от хранения крупных сумм на карте

Источник:
Sibnet.ru
220 0

Хранение больших сумм на банковской карте может обернуться негативными последствиями, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Прежде всего велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — объясняли Валишвили в интервью «Прайм».

Риск потерять все сбережения увеличится при потере карты, а также в случае, если ее данные скомпрометируют. Эксперт рекомендует хранить свободные денежные средства на накопительном счете, так можно получить дополнительный доход и быстро перевести деньги на карту.

Что такое счет с процентом на ежедневный остаток

Финансист советует оставлять на карте сумму нужную для оплаты текущих потребностей на несколько дней, а пополнять карту по необходимости с накопительного счета.

Еще по теме
Набиуллина заявила об активизации рынка жилья
Россия повысит таможенные сборы на импортные товары
Центробанк спрогнозировал выход экономики из перегрева
Мошенники «освоили» коды от маркетплейсов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

DADMAL

И о какой гуманности может идти речь.

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...

physx

Вот именно, так кто начал то, почему об этом умалчиваешь?