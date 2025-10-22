Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС

России удалось добиться от Украины гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС, сообщил МИД РФ.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, 23 сентября в результате удара со стороны ВСУ была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС осуществлялось от резервных дизель-генераторов.

Начался процесс восстановления линий энергоснабжения на электростанции. Гросси вел переговоры с Москвой и Киевом для восстановления подачи электроэнергии, которая необходима для охлаждения шести остановленных реакторов и отработавшего топлива.

В субботу, 18 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что работы по восстановлению поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС начались после создания местных зон прекращения огня для продолжения работ.

Согласовать политические и технические условия ремонта ЗАЭС удалось благодаря взаимодействию МИД РФ, «Росатома» и МАГАТЭ.