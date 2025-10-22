Украинские дроны атаковали завод в Дагестане

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали предприятие в республике Дагестан, сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

По его словам, сведений о жертвах и пострадавших нет. «Информация о разрушениях уточняется. На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — добавил глава региона.

В республике введен режим беспилотной опасности. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц, предупредил Меликов.