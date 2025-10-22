Трамп высказался об отмене встречи с Путиным

Окончательное решение о встрече президентов России и США пока не принято, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что будет объявление в течение пары дней.

«Не хотелось бы терять время впустую. <…> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения», — сказал Трамп журналистам. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Белого дома.

Одновременно президент США подчеркнул, что не называл саммит в Будапеште пустой тратой времени. «Я не говорил ничего такого», — заявил он.

Путин и Трамп после общения по телефону 16 октября договорились о саммите в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча может состояться в ближайшие две недели, но сначала «созвонятся и встретятся» глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Лавров и Рубио поговорили 21 октября. Financial Times и The Telegraph после этого сообщили, что вторая личная встреча Путина и Трампа отменена. Причиной якобы стало то, что глава МИД во время беседы мог сообщить госсекретарю, что Россия не согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта. А это не сходится с последними заявлениями Трампа, что России и Украине стоит остановиться на действующей линии фронта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ искажают новости о саммите России и США в Венгрии, чтобы подорвать его. По его словам, подготовка к встрече продолжается.