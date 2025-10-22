Сервис комплексной замены документов заработает на «Госуслугах»

Сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом россияне смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на «Госуслугах», сообщил замглавы Минцифры Сергей Цветков.

Услуга заработает в рамках сервиса «Замена документов» в конце 2025 года. Можно будет заменить водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, цитирует слова Цветкова ТАСС.

Сейчас при смене фамилии россиянам необходимо менять ряд документов, однако до недавнего времени сделать это в режиме «одного окна» было невозможно, приходилось подавать сразу несколько заявлений в разные места.

Подать документы на замену паспорта нужно в течение 30 дней после смены фамилии. Жить со старым недействительным паспортом на другую фамилию нельзя — за это полагается штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Новый сервис позволит избежать повторной подачи заявлений и ускорит процесс переоформления документов в ситуациях с замужеством и разводом, подчеркнул Цветков.