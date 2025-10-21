НАВЕРХ

Хоккейная «Сибирь» потерпела первое поражение в овертайме

Хоккейная «Сибирь» потерпела первое поражение в овертайме в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в игре с магнитогорским «Металлургом».

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Роман Канцеров (24-я минута) и Владимир Ткачев (64). Победная шайба была заброшена в овертайме. У «Сибири» отличился Иван Климович (56).

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 30 очками возглавляет таблицу Восточной конференции. В предыдущем матче магнитогорцы установили рекорд, разгромив со счетом 9:6 нижнекамский «Нефтехимик».

«Сибирь» после поражения осталась на десятом месте Восточной конференции. В активе новосибирцев 15 очков после 16 матчей. В следующем матче «Сибирь» 23 октября примет уфимский «Салават Юлаев».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
