Осенние каникулы начнутся в российских школах 25 октября и продлятся по 2 ноября 2025 года. Еще два дополнительных дня отдыха появятся у школьников благодаря праздникам — сразу после завершения каникул начинаются выходные в честь Дня народного единства, 3 и 4 ноября.

Администрация каждой школы устанавливает сроки каникул самостоятельно, однако учебные заведения ориентируются на даты, рекомендованные Министерством просвещения. Однако есть правило — каникулы должны длиться не менее семи дней.

Некоторые учебные заведения работают по триместровой системе — вместе традиционных четвертей она предполагает разбивку учебного года на три учебных периода, каждый из которых длится 10-12 недель и включает по два учебных модуля.

В среднем после пяти недель обучения следует неделя каникул. Ряд школ выбирает именно такой график, потому что в этом случае рабочие периоды более равномерно чередуются с отдыхом. В этом случае осенние каникулы разделены: с 4 по 12 октября и с 15 по 23 ноября.