НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Какое число самое большое

Источник:
Sibnet.ru
85 0
Самое большое число
Фото: Mark Morgan Trinidad / CC BY 2.0
Вопрос «какое число самое большое» с подвохом, ведь с математической точки зрения наибольшего натурального числа нет, этот ряд бесконечен. Какое бы гигантское число человек не выбрал, всегда можно записать его плюс один. Однако науке некоторые такие числа известны.

Самые большие числа

Первым из самых больших чисел был придуман гугол — это единица со ста нулями. Если его записать, оно займет пару строк: 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Гугол в 1938 году придумал американский математик Эдвард Казнер. По легенде, он спросил своего девятилетнего племянника Милтона Сироты, как бы тот назвал такое диковинное число, и мальчик выдумал слово «гугол».

Его масштаб невообразим — количество атомов в наблюдаемой Вселенной составляет «всего лишь» единицу с 80 нулями. Записать или представить в физическом мире гугол практически невозможно.

Однако Казнер на этом не остановился и придумал очередное «самое большое число» — гуголплекс. Оно представляет собой единицу, после которой стоит гугол нулей. Если попытаться записать такое число в десятичной форме, в наблюдаемой Вселенной не хватило бы места.

Гугол и гуголплекс не имеют практического смысла, однако с ними можно производить стандартные математические операции. Но в науке уже есть невообразимые числа, задаваемые с помощью невычислимых функций.

Например, 26 января 2007 года в Массачусетском технологическом университете прошла «Дуэль больших чисел», на которой победило число, предложенное профессором Агустином Райо. Число Райо больше гуголплекса настолько, что человек даже не способен вообразить его масштаб. 

Еще по теме
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Британские археологи нашли «дорогу динозавров»
Врач предупредила об опасности кофейных автоматов
Ученые подсчитали, когда ИИ превзойдет человека
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил, что Россия не изменила позицию по Украине
Брошенное жилье в новых регионах России перейдет государству
Володин объяснил введение наказания за диверсии с 14 лет
Женщина впервые стала премьер‑министром Японии
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
35
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
21
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
21
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина