Вопрос «какое число самое большое» с подвохом, ведь с математической точки зрения наибольшего натурального числа нет, этот ряд бесконечен. Какое бы гигантское число человек не выбрал, всегда можно записать его плюс один. Однако науке некоторые такие числа известны.

Самые большие числа

Первым из самых больших чисел был придуман гугол — это единица со ста нулями. Если его записать, оно займет пару строк: 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Гугол в 1938 году придумал американский математик Эдвард Казнер. По легенде, он спросил своего девятилетнего племянника Милтона Сироты, как бы тот назвал такое диковинное число, и мальчик выдумал слово «гугол».

Его масштаб невообразим — количество атомов в наблюдаемой Вселенной составляет «всего лишь» единицу с 80 нулями. Записать или представить в физическом мире гугол практически невозможно.

Однако Казнер на этом не остановился и придумал очередное «самое большое число» — гуголплекс. Оно представляет собой единицу, после которой стоит гугол нулей. Если попытаться записать такое число в десятичной форме, в наблюдаемой Вселенной не хватило бы места.

Гугол и гуголплекс не имеют практического смысла, однако с ними можно производить стандартные математические операции. Но в науке уже есть невообразимые числа, задаваемые с помощью невычислимых функций.

Например, 26 января 2007 года в Массачусетском технологическом университете прошла «Дуэль больших чисел», на которой победило число, предложенное профессором Агустином Райо. Число Райо больше гуголплекса настолько, что человек даже не способен вообразить его масштаб.