Лавров заявил, что Россия не изменила позицию по Украине

Российская сторона не изменила свою позицию со времени переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о якобы готовности России пойти на смягчение своих требований по мирному урегулированию на Украине.

«Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что «эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня».

Лавров обратил внимание, что из Вашингтона звучат заявления, что надо «немедленно остановиться» в конфликте на Украине, но это значило бы забыть первопричины конфликта.

Глава МИД России пояснил, что имеет в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины и прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения.