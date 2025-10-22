НАВЕРХ
Главы МИД России и Казахстана обсудят визит Токаева в Москву

Sibnet.ru
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 октября встретится с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, в ходе встречи будет обсужден первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Токаев был в России многократно. 12 ноября он впервые совершит государственный визит. Госвизит — это высшая форма поездки главы государства за рубеж. Она подчеркивает самый высокий статус отношений, совершается один раз за весь период исполнения полномочий, по формату отличается от официального, рабочего, неофициального визита.

Лавров и Кошербаев «проведут комплексное обсуждение широкого спектра вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, затронут вопросы политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферы, в том числе в контексте первого госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Токаев предупредил о риске ядерного Армагеддона

По ее словам, «особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня».

Накануне состоялся телефонный разговор глав двух государств. Президент России Путин и Токаев также обсудили подготовку предстоящего визита главы Казахстана в Москву.

