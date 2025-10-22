Эксперт оценила выгоду отпуска в ноябре 2025 года

Ноябрь является одним из самых «невыгодных» месяцев для отпуска в 2025 году, это связано с количеством рабочих дней, рассказала директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«С точки зрения дохода ноябрь является одним из наименее выгодных месяцев для отпуска в 2025 году. Это напрямую связано с производственным календарем. Меньше рабочих дней — меньше общий доход», — цитирует Санину РИА Новости.

Она отметила, что в ноябре будет всего 19 рабочих дней и 11 выходных, включая официальный праздник — День народного единства 4 ноября. Отпускные начисляются за календарные дни, на которые попадает отпуск, поэтому в ноябре они будут меньше, чем в другие месяцы — с большим количеством рабочих дней, заключила Санина.

Впереди в 2025 году остается декабрь, в котором 22 рабочих дня. В 2026 году самым выгодным для отпуска станет июль, поскольку в нем будет 23 рабочих дня, за ним следуют сентябрь, октябрь и декабрь в которых по 22 рабочих дня.