Ученые впервые разбудили древние бактерии вечной мерзлоты

Группа геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере «оживила» микроорганизмы, которые «спали» в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Ученые определили, опасны ли эти микроорганизмы.

Вечная мерзлота занимает почти четверть территории Северного полушария и в ней, как в гигантской «капсуле времени», сохраняются останки древних животных, растений, а также микроорганизмы.

Биологи установили, что «спящие» в вечной мерзлоте бактерии нельзя считать мертвыми. «Они способны разлагать органику и выделять углекислый газ», — приводит Journal of Geophysical Research: Biogeosciences комментарий ведущего автора исследования Тристан Каро.

По его словам, после оттаивания бактерии долго оставались «сонными», но через несколько месяцев начинали активно размножаться. Это значит, что с удлинением летнего сезона в Арктике микробная активность будет возрастать, усиливая выбросы углекислого газа и метана — мощных парниковых газов.

Сами по себе эти микробы не опасны для человека, но их влияние на климат может оказаться критическим. Чем дольше длятся теплые сезоны в Арктике, тем выше риск, что активизация древних сообществ приведет к ускорению глобального потепления.