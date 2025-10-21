НАВЕРХ
Дуров хочет выкупить похищенное из Лувра и отдать в другой музей

Sibnet.ru
Павел Дуров назвал кражу драгоценностей из Лувра признаком деградации Франции и заявил о готовности выкупить похищенное и отдать в другой музей, где «не воруют».

 Павел Дуров заявил о связи ограбления Лувра с упадков Франции в соцсети Х. когда один из пользователей предположил участие Дурова в краже, Дуров ответил: «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра в Абу-Даби никто не ворует».

Что украли в Лувре

Воры под видом рабочих 19 октября проникли в парижский Лувр. За семь минут они украли девяти предметов из французской императорской ювелирной коллекции: диадему, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне. Украшения инкрустированы цейлонскими сапфирами, бриллиантами и оправлены в золото.

