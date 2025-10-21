Ввоз б/у иномарок в Россию побил двухлетний рекорд

Дилеры ввезли в Россию в сентябре рекордное за последние два года количество подержанных легковых автомобилей, следует из данных агентства «Автостат».

Импорт таких автомобилей в сентябре достиг 48,4 тысячи штук. Больше всего привезено автомобилей японского производства, при этом ее доля на рынке сократилась с 48% в июле до 39% в сентябре. Китайские автомобили увеличили свою долю с 14% до 20%.

Самым востребованным брендом оказалась Toyota (19%), на втором месте Honda (15%). В пятерку также попали BMW, Kia и Volkswagen. Наибольшей популярностью пользовались модели Toyota Corolla и Honda Freed.

При этом продажи подержанных автомобилей снижались. На фоне вероятного пересмотра утильсбора покупатели предпочитают новые автомобили, которые предоставляют скидки, а ставки по автокредитам снижаются вслед за ключевой ставкой.