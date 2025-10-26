НАВЕРХ
Определен орган, управляющий сексуальным поведением у мужчин

Источник:
Nature Communications
Интимные отношения
Португальские ученые опровергли утверждение о том, что мужским сексуальным поведением управляет головной мозг, а спинной мозг лишь выполняет финальную функцию эякуляции.

«Спинной мозг — это не пассивный ретранслятор команд, а сложный центр, который интегрирует сенсорные сигналы, реагирует на возбуждение и учитывает внутреннее состояние», — приводит журнал Nature Communications слова главы команды ученых, нейробиолога Сусаны Лимы.

По ее словам, ранее считалось, что мужским сексуальным поведением управляет головной мозг, а спинной мозг лишь выполняет финальную функцию эякуляции.

Но результаты последних исследований показали эта схема слишком упрощена: спинальные цепи участвуют и в формировании возбуждения, и в настройке всей последовательности сексуальных действий.

Ключевую роль играют нейроны, содержащие молекулу галанин. Они напрямую соединены с нейронами, управляющими мышцей, ответственной за выброс спермы. Эти нейроны также получают сигналы от половых органов, а также связаны с зонами, участвующими в эрекции.

