Как продлить поддержку Windows 10

Sibnet.ru
Windows 10
Корпорация Microsoft прекратила поддержку Windows 10 – операционная система перестала получать обновления, в том числе, в части защиты от вирусов. Однако, есть несколько способов продлить полноценную жизнь «десятки» еще на некоторое время.

1. Программа расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU)

Это официальный способ получать обновления до 13 октября 2026 года. Однако, поскольку Microsoft прекратила деятельность в РФ, чтобы воспользоваться им, россиянам придется сменить регион в Windows. Для этого есть два способа:

  • Первый. Зайти в Параметры - Время и язык - Регион - Страна или регион - выбрать, любую страну Европейской экономической зоны (Германия, Франция, Казахстан и тд).
  • Второй. Открыть программу PowerShell от имени администратора. Ввести команду: Set-WinHomeLocation – GeoId 137
  • Далее ввести: ClipESUConsumer.exe -evaluateEligibility, должно появиться сообщение «eligible».

После смены региона, нужно зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности.

  • зайти в Параметры - Обновления и безопасность - Центр обновления Windows и проверить уведомление: «Поддержка Windows 10 заканчивается в октябре 2025 г. Зарегистрируйтесь в программе Расширенных обновлений безопасности»;
  • Нажать «Зарегистрироваться сейчас» и пройти регистрацию
  • После активации появится надпись: «Ваш компьютер зарегистрирован для получения ESU».

Теперь система будет получать апдейты безопасности ещё год.

ВАЖНО: Прежде, чем менять регион, нужно войти в учетную запись Microsoft на сайте – без этого не сработает.

2. Трехлетняя продленная поддержка с помощью открытого скрипта Tsforge

Помимо официальной программы Extended Security Updates, пользователи Win10 нашли способ активировать продленную поддержку с помощью открытого скрипта TSforge, входящего в набор MAS (Microsoft Activation Scripts). Он позволяет получать обновления безопасности до 2028 года, однако не является официально одобренным Microsoft.

  • Зайти в Параметры - Время и язык - Регион - Страна или регион - выбрать любую страну Европейской экономической зоны (Германия, Франция, Казахстан и тд).
  • Перезагрузить ПК
  • Открыть PowerShell от имени администратора
  • Ввести команду irm https://get.activated.win | iex и нажать Enter
  • В меню MAS выбрать пункт [3] Tsforge, а затем пункт [2] Activate - ESU
  • Дождаться завершения активации и проверить ее успешность: slmgr /xpr.

В окне должно появиться сообщение «Постоянная активация прошла успешно». После этого Windows 10 будет получать обновления еще три года.

Пользователи, которым вышеуказанные способы кажутся слишком сложными, могут взять на вооружение два других варианта, предложенные Microsoft: бесплатно обновиться до Windows 11, либо купить новый компьютер с предустановленной последней версией операционки.



