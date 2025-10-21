Археологи обнаружили самую длинную цепочку следов динозавров

Археологи обнаружили в британском карьере «дорогу динозавров», они расчистили участок длиной 220 метров на котором уместились сотни следов животных возрастом 166 миллионов лет, сообщили пресс-службы Бирмингемского университета и Музея естественной истории Оксфордского университета.

Следы гигантских травоядных динозавров-завроподов в карьере Оксфордшире обнаружили в 2024 году. Летом 2025 года ученые продолжили раскопки и зафиксировали еще порядка 200 следов, которые формируют четыре тропы, оставленные такими животными, как цетиозавр, жившими в Юрском периоде.

«Это место в Оксфордшире является крупнейшим местом со следами динозавров в Великобритании и, возможно, крупнейшим в мире картографированным местом со следами динозавров, если учесть находки 1990-х годов, найденные поблизости», — считает профессор Бирмингемского университета Кристи Эдгар.

Около ста найденных отпечатков имеют размер около метра и принадлежат животному длиной 15 метров и веслом около 10 тонн. Скорость динозавра, судя по следам, составляла шесть-восемь километров в час. Отмечается, что на тропе встречаются и трехпалые отпечатки, принадлежавших хищным мегалозаврам.