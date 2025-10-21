НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Метеорит разбил стекло пассажирского самолета в США. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Boeing 737-8 MAX авиакомпании United Airlines
Фото: Sewageboy / CC BY-SA 4.0

Метеорит пробил ветровое стекло пассажирского самолета Boeing 737 Max United Airlines во время полета на высоте около 11 километров, обломки ранили пилота, а борт совершил экстренную посадку.

Инцидент произошел 16 октября на борту рейса из Денвера и Лос-Анджелес. Спустя 37 минут после взлета Boeing 737 Max резко снизился и изменил курс на Солт-Лейк-Сити, где успешно приземлился. На борту находились 140 пассажиров.

Лобовое стекло самолета было повреждено, сообщила United Airlines изданию Business Insider. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.

Пользователь X опубликовал фотографии, на которых видно разбитое лобовое стекло, осколки в кабине и окровавленное предплечье пилота. Также на корпусе самолета заметны следы оплавления.

Поврежденное метеоритом лобовое стекло Boeing 737 Max
Поврежденное метеоритом лобовое стекло Boeing 737 Max
Фото: © xJonNYC

Он предположил, что повреждения указывают на столкновение с метеоритом или космическим мусором.

Пострадавший капитан получил медицинскую помощь, а поврежденный Boeing 737 Max отправлен на техническое обслуживание в Чикаго. Пассажиры улетели другим бортом.

Еще по теме
Владелец взорвавшейся «Листвяжной» получал зарплату более 4 млн рублей
Трагический матч «Спартака»: история массовой гибели болельщиков
Десятки людей отравились в Улан‑Уде едой из магазина
Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (0)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆