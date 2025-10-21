Метеорит разбил стекло пассажирского самолета в США. ФОТО

Метеорит пробил ветровое стекло пассажирского самолета Boeing 737 Max United Airlines во время полета на высоте около 11 километров, обломки ранили пилота, а борт совершил экстренную посадку.

Инцидент произошел 16 октября на борту рейса из Денвера и Лос-Анджелес. Спустя 37 минут после взлета Boeing 737 Max резко снизился и изменил курс на Солт-Лейк-Сити, где успешно приземлился. На борту находились 140 пассажиров.

Лобовое стекло самолета было повреждено, сообщила United Airlines изданию Business Insider. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.

Пользователь X опубликовал фотографии, на которых видно разбитое лобовое стекло, осколки в кабине и окровавленное предплечье пилота. Также на корпусе самолета заметны следы оплавления.

Поврежденное метеоритом лобовое стекло Boeing 737 Max Фото : © xJonNYC

Он предположил, что повреждения указывают на столкновение с метеоритом или космическим мусором.

Пострадавший капитан получил медицинскую помощь, а поврежденный Boeing 737 Max отправлен на техническое обслуживание в Чикаго. Пассажиры улетели другим бортом.