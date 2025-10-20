НАВЕРХ
Рассчитан «индекс оливье» на 2025 год

Источник:
Life.ru
Салат оливье
Фото: © Sibnet.ru

Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 рублей, соответствующие расчеты обнародовал доцент Финансового университета Щербаченко. В прошлом году «индекс оливье» составлял 142 рубля.

Приготовление салата на четверых обойдется в 701 рубль вместо 568 рублей в 2024 году. Основная причина роста цен — увеличение стоимости ингредиентов, особенно вареной колбасы, пишет Life.ru со ссылкой на специалиста.

Для расчетов использовался классический рецепт. Наиболее значимая позиция — 400 граммов вареной колбасы, цена этого количества в среднем составляет около 244 рублей. На втором месте по стоимости — 400 граммов маринованных огурцов за 155 рублей.

Далее в рецепте 380 граммов консервированного горошка (100 рублей), четыре яйца (64 рубля), 200 граммов майонеза (85 рублей), 400 граммов картофеля (27 рублей), 200 граммов моркови (25 рублей) и 100 граммов репчатого лука (5 рублей).

Экономика #Деньги
