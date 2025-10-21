НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Россияне увидят самую яркую комету года

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Комета С/2025 A6 (Lemmon), которую астрономы называют самой яркой в этом году, 21 октября подойдет на минимальное расстояние к Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Наклон орбиты кометы в октябре и ноябре позволяет наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Так, в октябре блеск кометы достигнет пятой звездной величины.

Минимальное расстояние до Земли, на котором будет находиться комета, составляет около 89 миллионов километров. С/2025 A6 (Lemmon) можно увидеть при помощи бинокля на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы.

Комета С/2025 A6 (Lemmon),
Комета С/2025 A6 (Lemmon),
Фото: Dimitrios Katevainis / CC BY-SA 4.0

На снимках комета выглядит как яркая зеленая полоса с длинным хвостом, однако невооруженным глазом разглядеть хвост не получится — она будет казаться «звездочкой» с размытым ореолом. Наблюдать комету можно будет по 12 ноября.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) обнаружена учеными 3 января 2025 года. Расчеты показали, что период обращения кометы вокруг Солнца составляет 1350 лет, поэтому предыдущее ее сближение с Землей произошло в VII веке.

Тема: Человек и космос
Наступает самая яркая ночь звездопада Ориониды
Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры
Кометы сгорели в атмосфере Солнца. ВИДЕО
Архивные снимки объекта 3I/ATLAS породили новую загадку
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆