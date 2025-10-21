Россияне увидят самую яркую комету года

Комета С/2025 A6 (Lemmon), которую астрономы называют самой яркой в этом году, 21 октября подойдет на минимальное расстояние к Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Наклон орбиты кометы в октябре и ноябре позволяет наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Так, в октябре блеск кометы достигнет пятой звездной величины.

Минимальное расстояние до Земли, на котором будет находиться комета, составляет около 89 миллионов километров. С/2025 A6 (Lemmon) можно увидеть при помощи бинокля на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы.

На снимках комета выглядит как яркая зеленая полоса с длинным хвостом, однако невооруженным глазом разглядеть хвост не получится — она будет казаться «звездочкой» с размытым ореолом. Наблюдать комету можно будет по 12 ноября.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) обнаружена учеными 3 января 2025 года. Расчеты показали, что период обращения кометы вокруг Солнца составляет 1350 лет, поэтому предыдущее ее сближение с Землей произошло в VII веке.