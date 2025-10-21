Минфин порекомендовал способы сбережений

Лучшим способом сохранить сбережения являются рублевые инструменты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Для коротких сроков лучше выбирать банковские вклады, для более длинных — облигации федерального займа.

«Конечно, в рубле — это самый лучший способ. Облигации федерального займа — это способ хранить сбережения, который рассчитан на более длительный срок. Более краткосрочные сбережения надо хранить на депозитах, вкладах в банках в рублях», — цитирует Моисеева РБК.

Про сбережения в иностранной валюте замминистра отметил, что не видит в этом особого смысла, поскольку курс рубля укрепился, а процентные ставки в долларах и евро традиционно очень низкие.

Золото представитель Минфина назвал инструментом долгосрочных сбережений, эффективным на длительных сроках в несколько лет. По оценке Моисеева, спрос на драгоценный металл будет расти, поэтому его стоимость в перспективе значительно повысится.