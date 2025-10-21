Уголовная ответственность за диверсии наступит в 14 лет

Госдума рассмотрит законопроект, понижающий возраст наступления уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет. Документ внесен в парламент и опубликован на сайте ГАС «Законотворчество».

«Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — отметил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Действующее законодательство уже допускает привлечение к уголовной ответственности с 14 лет. Наказать с этого возраста по УК могут за убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе.

Авторы законопроекта в пояснительной записке уточнили, что цель документа — устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за преступления диверсионной направленности.

Поправками также предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность.