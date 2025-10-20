Биржевые торги золотыми слитками стартовали в России

Торги физическим золотом стартовали 20 октября на Петербургской бирже, в ходе первой сделки был реализован килограммовый слиток стоимостью более 11 миллионов рублей.

Пока участвовать в торгах могут только юридические лица, однако в дальнейшем будет рассматриваться вопрос об участии физических лиц, уточнил президент Петербургской биржи Игорь Артемьев, передает РБК.

Это первые биржевые торги золотом в России, которые предусматривают прямую поставку физических слитков. На Московской бирже в настоящее время проводится торговля только обезличенными драгметаллами.

Сейчас на бирже доступны четыре категории слитков разной массы: 20 граммов, 50 граммов, 100 граммов и 1 килограмм. Минимальный лот — штука. Биржа также будет готова адаптировать спецификации под разные категории слитков в зависимости от потребностей рынка.

Минфин ранее поставил задачу формирования в России инфраструктуры ликвидного рынка драгметаллов, после того как Брюссель и Лондон ввели эмбарго на российское золото. Такие торги позволят определять цену золота в России, не полагаясь на зарубежные биржи.