Экс-президент Франции Саркози отправился в тюрьму

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, отправился отбывать наказание.

Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и Муамарром Кадаффи.

Экс-президенту также назначили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа в 300 тысяч евро.

По данным BFMTV, Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы «Санте».

Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции и заявил, что принял его с достоинством. Также он намерен обжаловать его в апелляционном порядке.

Саркози — 23-й президент Французской республики, занимал этот пост в 2007—2012 годах.