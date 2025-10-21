НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-президент Франции Саркози отправился в тюрьму

Источник:
Sibnet.ru
327 1
Экс-президент Франции Николя Саркози
Фото: Jacques Paquier / CC BY 2.0

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, отправился отбывать наказание.

Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и Муамарром Кадаффи.

Экс-президенту также назначили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа в 300 тысяч евро.

По данным BFMTV, Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы «Санте».

Лучшие политики по гороскопу

Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции и заявил, что принял его с достоинством. Также он намерен обжаловать его в апелляционном порядке.

Саркози — 23-й президент Французской республики, занимал этот пост в 2007—2012 годах.

Еще по теме
Захарова рассказала о кукловодах Зеленского из «партии войны»
Трамп заявил Зеленскому о гарантиях безопасности для России
Европа обсудит полный отказ от российских энергоносителей
Турция заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆