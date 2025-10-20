НАВЕРХ
Захарова рассказала о кукловодах Зеленского из «партии войны»

Источник:
ТАСС
372 0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

«Кукловодная масса» из западной партии войны стоит за всеми решениями президента Украины Владимира Зеленского, она все никак не может успокоиться и настаивает на продолжении кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в Европе делают все для эскалации украинского конфликта, при этом у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы.

«Вот прошел сейчас визит Зеленского в [Вашингтон], за которым и стоит вся эта кукловодная масса. Один и тот же преступный след, вот эта самая партия войны, раньше возглавляемая [экс-президентом США Джо] Байденом, сегодня никак не может успокоиться», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

При этом официальный представитель МИД РФ также отметила сходство между действиями Зеленского и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

«Посмотрите фотографии пресс-подхода Зеленского на фоне Белого дома. Что они напоминают? Мне они тут же напомнили фотографию Нуланд, которая на площади в Киеве точно так же расставила стол, на котором поставили такие же микрофоны, и точно так же она делала заявление», — отметила Захарова.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆

mosquito__2010

короче европейцев опять обоссут.