Большинство новосибирцев продолжат работать на пенсии

Больше половины жителей Новосибирской области планируют работать и после выхода на пенсию. Такие данные содержатся в аналитическом исследовании портала hh.ru, проведенного среди сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.

О намерении продолжить трудовую деятельность по достижении права выхода на пенсию заявили 51% опрошенных. Около трети респондентов (31%) рассказали, что уже являются работающими пенсионерами. 14% опрошенных затруднились ответить, и лишь 3% участников исследования сообщили, что на пенсии будут отдыхать.

Главной причиной продолжения трудовой деятельности является нехватка денег. Вторым по популярности доводом названо нежелание сидеть дома.

Основной проблемой при поиске работы пожилые соискатели назвали отказы работодателя из-за возраста. При этом женщины чаще сталкиваются с проявлениями эйджизма по сравнению с мужчинами (34% против 30%).

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий», – цитирует пресс-служба hh.ru директора по исследованиям Марию Игнатову.

Пенсионный возраст в России поэтапно повышается с 2019 года. Согласно реализуемой реформе, к 2028-му женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.