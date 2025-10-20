Какая операционная система была первой

Самой первой операционной системой является GM-NAA I/O – система ввода-вывода для компьютера IBM 704. Ее разработали Роберт Л. Патрик из General Motors Research и компаний Оуэн Мок из North American Aviation в 1956 году.

Программисты из автомобильной и авиационной отраслей объединили усилия и уже имевшиеся наработки для IBM 701 (более ранней версии компьютера). Результатом совместных трудов стала ОС, позволявшая автоматически запускать новую программу после завершения текущей.

До этого программистам приходилось загружать и запускать программы вручную по одной за раз. Этим занимался специальный оператор, который загружал программы (задания) с помощью перфокарт. GM-NAA I/O позволила существенно сократить время простоя компьютера и оптимизировать эту работу.

Разработку General Motors Research и North American Aviation взяли за основу программисты Мичиганского университета и самой IBM, впоследствии выпустившие свои более продвинутые «операционки».