Долги по налогам с 1 ноября спишут с россиян без суда

«Прайм»
Списание налоговых долгов с россиян с 1 ноября 2025 года возможно без участия суда, решение будет принимать налоговая инспекция, рассказал юрист Андрей Голощапов. Соответствующий закон вступил в силу. 

Ранее налоговую задолженность можно было списать только через обращение в суд. До суда налоговый орган был обязан предложить должнику добровольно заплатить долг и направить ему требование. Если тот его не исполнял, то налоговики шли в суд. Новый закон процедуру упрощает, пишет «Прайм» со ссылкой на эксперта.

Внесудебный порядок коснется налогов на доходы физических лиц: транспортного, имущественного, земельного, налога на профессиональный доход, начисленных пеней и штрафов по налогам.

Налоговый орган сможет самостоятельно инициировать взыскание, если задолженность по налогам, пеням, штрафам превышает 500 рублей, если налогоплательщик не уплатил долг в срок, указанный в требовании (обычно восемь дней со дня получения), и если налогоплательщик долг не оспаривает.

Гражданин получит от налоговой решение о взыскании долга по почте, а также уведомление в личном кабинете на сервисе ФНС и на «Госуслугах». Через семь рабочих дней в специальном реестре ведомство разместит поручение банкам списать с должника долги и перечислить в бюджет.

Зачем цифровой рубль потребителю

В случае несогласия с суммой житель может подать заявление о перерасчете. Если ему откажут в этом, то человек вправе обратиться с жалобой в в вышестоящий налоговый орган.

