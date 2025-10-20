НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил Зеленскому о гарантиях безопасности для России

Источник:
Reuters
457 2
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поставил вопрос о гарантиях безопасности России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Зеленский встречался с Трампом в пятницу, 17 октября в Белом доме. Президент Украины приехал в Вашингтон с целью получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk, другие вооружения, а также план по усилению военной поддержки. Но на встрече он не получил ничего. Западные СМИ назвали визит полным провалом.

Трамп в ходе напряженной встречи с Зеленским не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и заявил о предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, рассказали источники.

По их словам, заявление президента США о предоставлении гарантий безопасности России полностью сбило с толку украинскую делегацию, которая приехала в США с большим воодушевлением.

Россия в декабре 2021 года предложила НАТО проекты о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение альянса в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР.

Еще по теме
Европа обсудит полный отказ от российских энергоносителей
Турция заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине
Трамп не будет поставлять оружие Киеву в ущерб интересам США
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Он на заправках не стоит, а в кремле нефтепродукты всегда есть.

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆

mosquito__2010

короче европейцев опять обоссут.

47343

Этому премьеру на улицу бы выйти