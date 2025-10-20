Трамп заявил Зеленскому о гарантиях безопасности для России

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поставил вопрос о гарантиях безопасности России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Зеленский встречался с Трампом в пятницу, 17 октября в Белом доме. Президент Украины приехал в Вашингтон с целью получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk, другие вооружения, а также план по усилению военной поддержки. Но на встрече он не получил ничего. Западные СМИ назвали визит полным провалом.

Трамп в ходе напряженной встречи с Зеленским не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и заявил о предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, рассказали источники.

По их словам, заявление президента США о предоставлении гарантий безопасности России полностью сбило с толку украинскую делегацию, которая приехала в США с большим воодушевлением.

Россия в декабре 2021 года предложила НАТО проекты о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение альянса в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР.